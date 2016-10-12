КХЛ сняла с "Медвешчака" запрет заявлять новых игроков

КХЛ разрешила "Медвешчаку" дозаявлять новых игроков. В середине сентября лига наложила запрет на трансферы хорватского клуба по причине задолженности перед игроками на сумму 7,2 миллиона рублей, а также дисквалифицировала президента загребского клуба Дамира Гояновича.

– 12 октября между "Медвешчаком" и КХЛ было заключено соглашение о порядке и сроках погашения задолженностей, – цитирует ТАСС представителей пресс-службы лиги. – В этой связи клубу из Загреба с сегодняшнего дня разрешено заявить новых игроков (в количестве двух человек), а с 14 октября – еще двух хоккеистов. Запрет на обмен хоккеистов в другие клубы в отношении "Медвешчака" не вводился.

При этом лига сообщила, что санкции, наложенные на президента клуба Дамира Гояновича, продолжают действовать.