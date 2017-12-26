КХЛ сняла дисквалификацию с Рыспаева

Дисциплинарный комитет КХЛ рассмотрел заявление об отмене дисквалификации защитника Дамира Рыспаева и разрешил игроку принимать участие в соревнованиях лиги, сообщает официальный сайт организации.

Напомним, в августе 2016 года КХЛ наложила на Рыспаева дисквалификацию после товарищеского матча "Барыса" с "Куньлунем" – защитник начал драку с тремя игроками китайской команды поочередно, а также атаковал скамейку запасных "Куньлуня". Позже лига разрешила игроку выступать в ВХЛ.

Рыспаев уже заключил двусторонний контракт до конца сезона с "Барысом".