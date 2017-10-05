КХЛ смягчила наказание Чудинову

Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ принял решение смягчить наказание защитнику СКА Максиму Чудинову, сообщает официальный сайт лиги. В матче против "Салавата Юлаева" (6:1) игрок обороны питерских армейцев был удален до конца встречи.

- На основании представленных материалов принято решение переквалифицировать наложенное на защитника СКА Максима Чудинова наказание по Правилу 539 б,в (Подножка) "Руководства по судейству сезона 2017/2018" - Большой штраф плюс автоматически Дисциплинарный до конца игры штраф (5 мин. + 20 мин.) п.1.12. Статьи 27 Дисциплинарного Регламента КХЛ на наказание по Правилу 539 а (Подножка) - Малый штраф (2 мин.), - говорится на сайте лиги.