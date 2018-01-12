КХЛ сделала оргвыводы в ситуации с неприездом Знарка на Матч звезд

Член совета директоров КХЛ, бывший глава лиги Александр Медведев заявил, что ситуация с отказом тренера Олега Знарка от участия в Матче звезд рассмотрена. По его словам, организация сделала необходимые выводы.

– Надо разобрать каждый конкретный случай. По СКА разбирали вчера и сделали оргвыводы, – приводит "Р-Спорт" слова Медведева. – Кто не приехал, думаю, тот на пенсии будет жалеть, что не приехал.

Я не хочу комментировать причины, из-за которых Знарок не приехал на Матч звезд. Но за исключением экстремальных ситуаций нужно приезжать. Впрочем, Олег действительно собрал в Петербурге штаб сборной сейчас.

Напомним, что Матч звезд КХЛ пройдет 13-14 января в Астане. Сразу несколько тренеров клубов лиги – Олег Знарок, Зинэтула Билялетдинов, Андрей Скабелка и Эркка Вестерлунд – не смогут принять участие в Матче звезд по разным причинам.

Матч без звезд. Почему КХЛ не наказывает тех, кто плюет на ее репутацию?