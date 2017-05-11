КХЛ руководствуется положениями приказа Минспорта РФ в вопросе о легионерах

Пресс-служба КХЛ заявила, что лига на данный момент руководствуется положениями приказа министерства спорта РФ в вопросе об ограничении участия спортсменов-легионеров. Напомним, что сегодня Евразийская экономическая комиссия попросила страны ЕАЭС, куда входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия, в течение десяти дней сообщить о принятых мерах по устранению ограничений в отношении спортсменов-легионеров из Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

– В соответствии с законом о физической культуре и спорте в Российской Федерации, ограничения по участию спортсменов, не имеющих права выступать за спортивные сборные команды России в международных спортивных соревнованиях, устанавливает федеральный орган исполнительной власти во взаимодействии с общероссийскими спортивными федерациями и лигами по виду спорта. КХЛ руководствуется в данном вопросе положениями соответствующего приказа, утвержденного в 2015 году министерством спорта России, в компетенции которого также находится дальнейшая интерпретация решения, принятого Евразийской экономической комиссией, – приводит "Р-Спорт" заявление пресс-службы КХЛ.

Напомним, что на данный момент спортсмены из ЕАЭС во всех спортивных турнирах России считаются легионерами.

Россию попросили сообщить о мерах по снятию лимитов для спортсменов-легионеров