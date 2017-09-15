КХЛ разрешила Рыспаеву играть в ВХЛ

Дисквалифицированного защитника "Барыса" Дамира Рыспаева допустят до выступления в ВХЛ, заявил президент КХЛ Дмитрий Чернышенко. Напомним, что игрок был бессрочно дисквалифицирован в августе 2016 года за драку с тремя игроками "Куньлуня".

- Будет ли отменена дисквалификация Дамира Рыспаева? - вопрос Чернышенко.

- Напомню, что он был бессрочно дисквалифицирован в августе 2016 года после инцидента в выставочном матче. У нас есть обращение Федерации хоккея России, профсоюза игроков, "Барыса" и самого игрока. С грубостью мы продолжаем бороться. В то же время сам Рыспаев раскаялся и за год пересмотрел свое отношение, и мы предлагаем ему в течение месяца выступать в чемпионате ВХЛ.

Если в этот период не будет повторения неадекватного поведения, тогда дадим ему возможность выступить в КХЛ. Мы дадим такую рекомендацию Дисциплинарному комитету лиги, который состоится 19 сентября. Окончательное решение будет принято после заседания Дисциплинарного комитета КХЛ и ФХР. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)