КХЛ рассмотрит требования игроков "Динамо" о присвоении статуса свободного агента 4 июля

КХЛ рассмотрит ряд заявлений от игроков АНО ОХК "Динамо" о присвоении им статуса неограниченно свободного агента 4 июня. Ранее "СЭ" сообщал, что с 1 июля все хоккеисты бело-голубых будут иметь статус неограниченно свободных агентов, что дает им право сменить клуб.

"В Дисциплинарный комитет КХЛ поступил ряд заявлений от хоккеистов АНО ОХК "Динамо" (Москва) о присвоении им статуса "Неограниченно свободный агент". Заседания по данным делам назначено на вторник, 04 июля 2017 года", - сообщили "СЭ" в пресс-службе КХЛ.

Обзор дня: "Динамо" не дает ни денег, ни свободы