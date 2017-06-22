КХЛ: "Рассчитываем, что совместными усилиями острые вопросы с "Динамо" будут решены"

Пресс-служба КХЛ заявила, что у лиги есть полная уверенность в том, что московскому "Динамо" удастся решить все проблемы и достойно выступить в следующем сезоне.

– Лига крайне заинтересована не только в сохранении бренда ХК "Динамо" (Москва) и участии команды в чемпионате КХЛ, но и в том, чтобы клуб с богатой историей, многократный чемпион страны, двукратный обладатель Кубка Гагарина, отметивший в прошлом году 70-летие, развивался, был конкурентоспособным и участвовал в борьбе за самые высокие места, – говорится в заявлении на официальном сайте КХЛ. - Мы должны дорожить клубами, стоявшими у истоков нашего хоккея, давшими ему немало великих игроков и тренеров, имеющими огромное количество болельщиков по всей стране.

Есть полная уверенность в том, что клубу удастся решить все проблемы и достойно выступить в сезоне-2017/18. Как сообщалось ранее, московское "Динамо" включено в число участников чемпионата.

При этом взаимоотношения между ВФСО "Динамо", подавшим документы на участие команды в чемпионате, и АНО "ОХК "Динамо" являются исключительно внутренним делом сторон. Вместе с тем не может не вызывать крайней озабоченности вопрос о соблюдении контрактных обязательств АНО "ОХК "Динамо" перед игроками и сотрудниками команды.

КХЛ рассчитывает, что совместными усилиями ВФСО "Динамо", КХЛ и ФХР все острые вопросы будут решены.