КХЛ признала правомерность перехода Зернова и Варфоломеева в "Авангард"

Совместная дисциплинарная палата ФХР и КХЛ рассмотрела заявления нападающих Дениса Зернова к "Ладе" и Павла Варфоломеева к "Югре", сообщается на официальном сайте лиги. Заявления были направлены на отмену договоров о переходе в "Авангард", а также присвоения игрокам статуса "неограниченно свободный агент".

Лига приняла решение отказать хоккеистам в удовлетворении их требований в полном объеме. Таким образом, права на игроков остаются у "Авангарда". Зернов и Варфоломеев могут обжаловать решение КХЛ в Апелляционный комитет ФХР или Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной палате Российской Федерации в течение 7 рабочих дней.