КХЛ признала ошибку в судействе во время матча СКА - ЦСКА

Департамент судейства КХЛ на официальном сайте лиги разъяснил эпизод в матче регулярного чемпионата между СКА и ЦСКА (2:1 Б).

Во время серии бросков, назначенной для определения победителя встречи, не был защитан гол форварда СКА Ярно Коскиранта.

- При видеопросмотре на пересечение шайбой плоскости линии ворот после броска игрока СКА Ярно Коскиранта главным специалистом КХЛ в комнате видеопромотров ФХР была допущена ошибка. Взятие ворот должно было быть засчитано. На видео наглядно видно, что правая нога вратаря ЦСКА Ильи Сорокина полностью находится за линией ворот. Шайба отскакивает от ноги несколько раз, находясь за красной линией, следовательно шайба полностью пересекла линию ворот, - говорится в сообщении.

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