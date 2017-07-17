КХЛ присвоила статус неограниченно свободного агента еще 2-м игрокам "Динамо"

КХЛ на своем официальном сайте объявила о решении присвоить статус неограниченно свободного агента игрокам московского "Динамо" Юусо Хиетанену и Дмитрию Бухрякову.

Отметим, что Хиетанен стал свободным агентом, поскольку так как АНО "ОХК "Динамо" (Москва) не будет участвовать в чемпионате КХЛ сезона-2017/18 и не сможет обеспечить игрока работой. Бухряков получил аналогичный статус из-за с задолженности клуба по зарплате перед ним.

Ранее КХЛ предоставила статус неограниченно свободного агента 81 игроку бело-голубых. Отметим, что до участия в чемпионате КХЛ сезона-2017/18 допущено ООО "Хоккейный клуб "Динамо" (Москва).