КХЛ присвоила Егору Антропову и Назиру Гичибекову статус неограниченно свободных агентов

Континентальная хоккейная лига присвоила бывшим игрокам "Адмирала" Егору Антропову и Назиру Гичибекову статус неограниченно свободных агентов.

Решение было принято дичциплинарным комитетом лиги в связи с расторжением контрактов обоих хоккеистов.

Егор Антропов пополнил состав "Адмирала" перед началом текущего сезона. За "Адмирал" он сыграл 17 матчей, в которых отметился одной заброшенной шайбой. Гичибеков играл за команду из Владивостока с предыдущего регулярного чемпионата, в нынешнем первенстве он не провел ни одной встречи за "моряков".