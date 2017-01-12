Генеральный директор "Адмирала" Илья Спокойнов сообщил, что КХЛ приняла заявку Владивостока на проведение Матча звезд-2018. Решение о месте проведения мероприятия будет принято до марта. Свой проект "Адмирал" представит 19 или 20 января во время Матча звед-2017, который состоится в Уфе.

- Я передал в лигу все необходимые документы, подтверждающие наши намерения провести у себя Матч звезд КХЛ с Неделей звезд хоккея, а также рабочую версию презентации, - приводит пресс-служба "Адмирала" слова Спокойнова. – Мы – первые, кто сделал это. Владивосток предлагает уникальный план мероприятий в виде Недели звезд: и Кубок Вызова МХЛ, и женский Матч звезд, и поединок следж-хоккеистов, и, конечно, Матч звезд КХЛ.

Хотим пригласить звезд эстрады и даже национальную сборную России, чтобы она провела серию товарищеских матчей во Владивостоке и минисбор перед Олимпиадой в Корее. Мы готовы и Зимнюю классику сделать, сыграв на берегу Тихого океана с "Амуром" или "Куньлунем". Для нас Неделя звезд – это титульное и уникальное событие. Это шанс на мощнейший рывок в развитии хоккея на Дальнем Востоке, это возможность стать большой хоккейной точкой на карте мира раз и навсегда.