КХЛ примет решение о введении 2-очковой системы 31 августа

Континентальная хоккейная лига ответила на запрос "СЭ" о ситуации с переходом лиги на 2-очковую систему, подобную энхаэловской, вместо 3-очковой, как сейчас.

"28 августа Федерация хоккея России обратилась в КХЛ с официальной просьбой об изменении Спортивного регламента в части, касающейся начисления очков на первом этапе Чемпионата КХЛ. Просьба обоснована потенциальным повышением соревновательной напряженности, способствующей, в частности, лучшей подготовке хоккеистов сборных команд России к международным соревнованиям, а также увеличением зрительского интереса, большей турнирной плотностью и меньшей предсказуемостью итогового распределения мест в таблице регулярного чемпионата.

ФХР планирует ввести данную систему подсчета очков в российских соревнованиях – Чемпионатах ВХЛ и НМХЛ.

КХЛ подготовлен проект изменений статьи 13 Спортивного регламента, согласно которому на первом этапе

Чемпионата КХЛ предусматривается следующая система начисления очков:

1. Любая победа – 2 очка.

2. Поражение в овертайме или в серии послематчевых бросков – 1 очко.

3. Поражение в основное время – 0 очков.

Данный вопрос вынесен в повестку заочного заседания Совета Директоров КХЛ. Результаты голосования будут известны 31 августа 2018 года", - говорится в заявлении. (Игорь Еронко)