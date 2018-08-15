КХЛ презентовала логотип и стиль недели звезд хоккея-2019

КХЛ на официальном сайте представила фирменный стиль Недели звезд хоккея-2019, который будет использоваться в следующем январе в Казани, Нижневартовске и Альметьевске. Он разработан на основе традиционной символики и достопримечательностей республики Татарстан.

"Цветовая гамма фирменного стиля воспроизводит триколор государственного флага Татарстана, – говорится в сообщении клуба. – В основу логотипа звездной недели лег архитектурный ансамбль, по которому узнают во всём мире столицу республики. Очертания исторических зданий Казанского кремля – Спасской башни, мечети Кул-Шариф, Дворцовой церкви и башни Сююмбике заключены в еще один знаковый для республики символ – алый тюльпан. Нежный цветок тюльпана является неотъемлемым атрибутом местной архитектуры и традиционного орнамента. В фирменном паттерне, который будет использоваться в оформлении и сувенирной продукции, он также угадывается: хоккейные клюшки образовывают стебель и органично продолжают бутон тюльпана".

Неделя звезд стартует в Нижнекамске, где 12 и 13 января пройдут Кубок Вызова МХЛ и Матч Звезд ЖХЛ. Звездный уикенд КХЛ примет Казань – 19 и 20 января состоятся Мастер-Шоу и Матч Звезд. Кроме того, праздничные мероприятия для болельщиков пройдут в эти дни и в Альметьевске.