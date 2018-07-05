КХЛ презентовала календарь следующего сезона

КХЛ на своем официальном сайте презентовала календарь следующего (11-го) сезона. Как отмечается, сновные принципы календаря заложены исходя из интересов клубов, болельщиков, телевизионных партнеров лиги и национальных сборных команд.

​Календарь разработан группой специалистов КХЛ при участии главы Департамента проведения соревнований Сергея Козлова и эксперта Владимира Жидкова.

Чемпионат стартует 1 сентября в Казани матчем между обладателем Кубка Гагарина "Ак Барсом" и победителем регулярного чемпионата прошлого сезона СКА. Первый этап чемпионата продлится до 22 февраля (175 дней), из них 151 – игровые. Каждый из 25 клубов проведет по 62 игры, исходя из следующего принципа: все команды сыграют друг с другом по 2 матча (итого 48). Еще по 2 игры команды проведут друг с другом внутри своих дивизионов (10-12 матчей) и по два матча – с соперниками из других дивизионов (4 матча). Всего на первом этапе будет сыграно 775 матчей.

Старт плей-офф намечен на 25 февраля для команд обеих конференций. Седьмой матч финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина, если потребуется, состоится 25 апреля.

В соответствии с международным календарем ИИХФ, в расписании чемпионата КХЛ-2018/2019 предусмотрены паузы для проведения этапов Евротура: с 8 по 11 ноября (в Финляндии), с 13 по 16 декабря (в России), с 7 по 10 февраля (в Швеции). Также запланированы паузы на Матч Звезд КХЛ в Казани (с 18 по 20 января) и новогодние праздники (31 декабря – 2 января).

Календарь КХЛ-2018/19:

1 сентября, суббота

"Ак Барс" – СКА

2 сентября, воскресенье

"Автомобилист" – "Динамо" Р

"Металлург" Мг – "Слован"

"Трактор" – ЦСКА

"Локомотив" – "Авангард"

"Северсталь" – "Сибирь"

"Динамо" М – "Салават Юлаев"

3 сентября, понедельник

"Ак Барс" – "Динамо" Мн

"Нефтехимик" – "Витязь"

"Торпедо" – СКА

"Спартак" – "Амур"

"Сочи" – "Адмирал"

"Йокерит" – "Куньлунь"

Полностью с календарем КХЛ-2018/19 можно ознакомиться по ссылке.