15:28 | ХОККЕЙ — КХЛ

КХЛ презентовала формы на Неделю звезд-2017

Формы на Неделю звезд-2017. Фото khl.ru
Формы на Неделю звезд-2017. Фото khl.ru
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Континентальная хоккейная лига (КХЛ) представила экипировку, в которой хоккеисты будут выступать на Неделе звезд-2017. Как сообщает пресс-служба лиги, специально к этому мероприятию были разработаны уникальные цветовые решения для перчаток, шлемов и хоккейных трусов. Игроки из дивизиона Харламова будут выступать в форме коричнево-зеленого цвета с бело-синими вставками, хоккеисты из дивизиона Чернышева - в зеленой с коричневыми, белыми и синими вставками, а команды дивизиона Боброва и дивизиона Тарасова - в бело-синей и сине-белой соответственно с коричнево-зелеными вставками.

Напомним, Неделя звезд-2017 пройдет в Уфе с 15 по 22 января. В прошлом месяце были определены 16 первых игроков - участников Матча звезд КХЛ.

Дополнительная информация

http://www.khl.ru/news/2017/01/10/335367.html

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