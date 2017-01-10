КХЛ презентовала формы на Неделю звезд-2017

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) представила экипировку, в которой хоккеисты будут выступать на Неделе звезд-2017. Как сообщает пресс-служба лиги, специально к этому мероприятию были разработаны уникальные цветовые решения для перчаток, шлемов и хоккейных трусов. Игроки из дивизиона Харламова будут выступать в форме коричнево-зеленого цвета с бело-синими вставками, хоккеисты из дивизиона Чернышева - в зеленой с коричневыми, белыми и синими вставками, а команды дивизиона Боброва и дивизиона Тарасова - в бело-синей и сине-белой соответственно с коричнево-зелеными вставками.

Напомним, Неделя звезд-2017 пройдет в Уфе с 15 по 22 января. В прошлом месяце были определены 16 первых игроков - участников Матча звезд КХЛ.