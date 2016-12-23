19:01 23 декабря | ХОККЕЙ — КХЛ

КХЛ предупредила "Спартак" за гимн СССР перед ретроматчем с "Локомотивом"

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КХЛ вынесла строгое предупреждение "Спартаку" за использование гимна СССР перед ретроматчем с "Локомотивом" (2:1) в рамках регулярного чемпионата, сообщает "Р-Спорт".

 
Сегодня. Москва. Регулярный чемпионат КХЛ. "Спартак" (Москва) - "Локомотив" (Ярославль) - 2:1.Сталин пришел на матч "Спартака"

Встреча была приурочена к семидесятилетию "Спартака", поэтому внешние атрибуты встречи были посвящены 1940-м годам. Помимо ретроформы "Спартака" и арбитров, а также шоу перед матчем на арене и внутри дворца, перед игрой был исполнен гимн СССР, а не России. Данный факт был зафиксирован судейской бригадой и внесен в официальный протокол матча.

Сообщается, что перед матчем прозвучал один из вариантов гимна СССР, что противоречит п. 1 статьи 52 спортивного регламента КХЛ. "Спартак" в письме в адрес КХЛ объяснил данное нарушение технической накладкой, а также заверил, что оно носит случайный и непреднамеренный характер. Учитывая вышеизложенное, КХЛ вынесла "Спартаку" строгое предупреждение и напомнила о необходимости неукоснительного соблюдения регламента лиги.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/hockey/20161223/1114185194.html

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КОММЕНТАРИИ (6)
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Основной

Как любят ватники-совки память о геноциде своего народа. Не даром мы славимся и дураками и совковыми дорогами-)

06:57

andyk82

Такое Великое произведение надо включать пере матчем с Динамо Рига или Соколом (царствие ему небесное)

22:39 23 декабря

Russian Hippie

Даёшь СССР!

21:06 23 декабря

spetrov

Уго Чавес-С +1. Спартаку респект, как говорится.

20:27 23 декабря

Уго Чавес-С

что же вас так корежит,черти от гимна Союза..

19:54 23 декабря

Бегущий человек

То есть форма времен СССР, Сталин во дворце, другие атрибуты 40-х - это нормально и регламент не нарушает, а гимн СССР - нарушает? Нельзя быть проституткой наполовину.

19:40 23 декабря

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