КХЛ предупредила "Спартак" за гимн СССР перед ретроматчем с "Локомотивом"

КХЛ вынесла строгое предупреждение "Спартаку" за использование гимна СССР перед ретроматчем с "Локомотивом" (2:1) в рамках регулярного чемпионата, сообщает "Р-Спорт".

Встреча была приурочена к семидесятилетию "Спартака", поэтому внешние атрибуты встречи были посвящены 1940-м годам. Помимо ретроформы "Спартака" и арбитров, а также шоу перед матчем на арене и внутри дворца, перед игрой был исполнен гимн СССР, а не России. Данный факт был зафиксирован судейской бригадой и внесен в официальный протокол матча.

Сообщается, что перед матчем прозвучал один из вариантов гимна СССР, что противоречит п. 1 статьи 52 спортивного регламента КХЛ. "Спартак" в письме в адрес КХЛ объяснил данное нарушение технической накладкой, а также заверил, что оно носит случайный и непреднамеренный характер. Учитывая вышеизложенное, КХЛ вынесла "Спартаку" строгое предупреждение и напомнила о необходимости неукоснительного соблюдения регламента лиги.