КХЛ предупредила "Спартак" за гимн СССР перед ретроматчем с "Локомотивом"

КХЛ вынесла строгое предупреждение "Спартаку" за использование гимна СССР перед ретроматчем с "Локомотивом" (2:1) в рамках регулярного чемпионата, сообщает "Р-Спорт".
Встреча была приурочена к семидесятилетию "Спартака", поэтому внешние атрибуты встречи были посвящены 1940-м годам. Помимо ретроформы "Спартака" и арбитров, а также шоу перед матчем на арене и внутри дворца, перед игрой был исполнен гимн СССР, а не России. Данный факт был зафиксирован судейской бригадой и внесен в официальный протокол матча.
Сообщается, что перед матчем прозвучал один из вариантов гимна СССР, что противоречит п. 1 статьи 52 спортивного регламента КХЛ. "Спартак" в письме в адрес КХЛ объяснил данное нарушение технической накладкой, а также заверил, что оно носит случайный и непреднамеренный характер. Учитывая вышеизложенное, КХЛ вынесла "Спартаку" строгое предупреждение и напомнила о необходимости неукоснительного соблюдения регламента лиги.
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Как любят ватники-совки память о геноциде своего народа. Не даром мы славимся и дураками и совковыми дорогами-)
06:57
andyk82
Такое Великое произведение надо включать пере матчем с Динамо Рига или Соколом (царствие ему небесное)
22:39 23 декабря
Russian Hippie
Даёшь СССР!
21:06 23 декабря
spetrov
Уго Чавес-С +1. Спартаку респект, как говорится.
20:27 23 декабря
Уго Чавес-С
что же вас так корежит,черти от гимна Союза..
19:54 23 декабря
Бегущий человек
То есть форма времен СССР, Сталин во дворце, другие атрибуты 40-х - это нормально и регламент не нарушает, а гимн СССР - нарушает? Нельзя быть проституткой наполовину.
19:40 23 декабря