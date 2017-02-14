15:14 | ХОККЕЙ — КХЛ

КХЛ представила медали призеров чемпионата-2016/17

Медали призеров чемпионата-2016/17. Фото photo.khl.ru
Медали призеров чемпионата-2016/17. Фото photo.khl.ru
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КХЛ на своем официальном сайте представила медали для призеров чемпионата-2016/17. В основе проекта наград – концепция спортивной победы как результата борьбы и прорыва, достигнутого ценой неимоверных усилий.

Тело золотой медали выполнено из специального сплава латуни, серебро – из нейзильбера. Обладатели этих наград выяснятся во второй половине апреля. Хозяевабронзовых медалей станут известны в начале апреля – ими станут две команды, которые выйдут из борьбы за Кубок Гагарина на стадии финалов своих конференций.

Дополнительная информация

http://www.khl.ru/news/2017/02/14/339233.html

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