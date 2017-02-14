КХЛ представила медали призеров чемпионата-2016/17

КХЛ на своем официальном сайте представила медали для призеров чемпионата-2016/17. В основе проекта наград – концепция спортивной победы как результата борьбы и прорыва, достигнутого ценой неимоверных усилий.

Тело золотой медали выполнено из специального сплава латуни, серебро – из нейзильбера. Обладатели этих наград выяснятся во второй половине апреля. Хозяевабронзовых медалей станут известны в начале апреля – ими станут две команды, которые выйдут из борьбы за Кубок Гагарина на стадии финалов своих конференций.