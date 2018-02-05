КХЛ представила логотип плей-офф-2017/18

КХЛ разработала логотип плей-офф сезона-2017/18, информирует официальный сайт лиги. Матчи за Кубок Гагарина начнутся 3 марта 2018 года.

Как отмечается, трофей стал центральным элементом логотипа, символизируя цель, к которой стремятся клубы лиги. Еще одна главная деталь – цифра "10", напоминающая о том, что это юбилейный десятый сезон КХЛ.

Логотип выполнен в монохромной цветовой гамме, четким граням Кубка Гагарина придан эффект металлического блеска, ассоциирующегося с лезвием конька.

- Создавая логотип плей-офф-2017/18, мы выдвинули на первый план цифру 10, подчеркивая историческую значимость предстоящего кубкового раунда, - рассказал вице-президент по маркетингу и коммуникациям КХЛ Сергей Доброхвалов. - Нынешний сезон - это первый серьезный юбилей КХЛ, и впереди самая интересная его часть. Уже сейчас можно говорить о том, что сражение за выход в плей-офф получается довольно напряженным. Восемь команд еще борются за попадание в плей- офф, впереди два заключительных игровых дня регулярного чемпионата, болельщики с нетерпением ожидают развязку этой борьбы.