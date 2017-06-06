КХЛ представила логотип матча на открытом воздухе между "Йокеритом" и СКА

КХЛ на своем официальном сайте подтвердила информацию о проведении матча на открытом воздухе между "Йокеритом" и СКА в рамках регулярного чемпионата. Также лига представила болельщикам логотип встречи.

Матч пройдет в честь 50-летния "Йокерита". Напомним, что "Джокеры" выступают в КХЛ с 2014 года. В минувшем сезоне клуб финишировал на восьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции, а в первом раунде плей-офф проиграл ЦСКА (0-4). Отметим, что в лиге еще не проводились матчи под открытым небом в рамках "регулярки".