КХЛ представила экипировку Недели звезд хоккея-2019

КХЛ сообщила, какой будет экипировка на Неделе звезд хоккея-2019. Шоу пройдет в январе грядущего года в Татарстане (в Казани и Нижнекамске).

Представляем экипировку Недели Звезд Хоккея 2019.https://t.co/27oc2UlwHO – KHL Media Team (@khlmediateam) 27 декабря 2018 г.

В дизайне экипировки игроков дивизиона Харламова, домашнего для Недели звезд, использовался жгучий "келли грин": он отличается от темно-зеленого оттенка, который использует "Ак Барс" в своей форме, но соответствует зеленому на флаге Татарстана.

Официальный цвет государственных символов Татарстана использовался в экипировке клуба раньше, а также применяется в наши дни в ретро-комплектах формы.

Экипировка игроков дивизиона Боброва красного цвета. Игроки дивизиона Тарасова выступят в черной форме. Комплект экипировки игроков дивизиона Чернышева полностью белого цвета.

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