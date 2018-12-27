15:20 | Хоккей — КХЛ

КХЛ представила экипировку Недели звезд хоккея-2019

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КХЛ сообщила, какой будет экипировка на Неделе звезд хоккея-2019. Шоу пройдет в январе грядущего года в Татарстане (в Казани и Нижнекамске).

 

В дизайне экипировки игроков дивизиона Харламова, домашнего для Недели звезд, использовался жгучий "келли грин": он отличается от темно-зеленого оттенка, который использует "Ак Барс" в своей форме, но соответствует зеленому на флаге Татарстана.

Официальный цвет государственных символов Татарстана использовался в экипировке клуба раньше, а также применяется в наши дни в ретро-комплектах формы.

Экипировка игроков дивизиона Боброва красного цвета. Игроки дивизиона Тарасова выступят в черной форме. Комплект экипировки игроков дивизиона Чернышева полностью белого цвета.

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Дополнительная информация

https://www.khl.ru/news/2018/11/22/417674.html

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