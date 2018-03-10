КХЛ: "Правовую оценку эпизоду с участием Коваленко дадут компетентные органы"

Пресс-служба КХЛ прокомментировала эпизод с участием главы профсоюза игроков Андрея Коваленко​. Вчера на одном из турниров для ветеранов Коваленко нокаутировал судью Владислава Киселева.

Сначала Коваленко толкнул Киселева в спину клюшкой, а потом нанес удар с левой, не снимая крагу. После конфликта арбитр долго лежал на льду, а по окончании игры отправился в больницу. Киселев подал заявление в полицию.

– Данный инцидент произошел в рамках соревнований любительских команд. Андрей Коваленко принимал в нем участие как частное лицо. КХЛ категорически не приемлет проявление агрессии во время матчей любого уровня. Правовую оценку данному эпизоду дадут компетентные органы, – говорится в сообщении пресс-службы лиги.

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