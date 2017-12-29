КХЛ показала форму для Матча звезд 2018. Фото

КХЛ представила игровые свитера и экипировку для Матча звезд 2018, который пройдет в Астане с 10 по 14 января, информирует пресс-служба лиги.Форма и экипировка выдержаны в единой стилистике.

При ее создании использовались цвета государственного флага Республики Казахстан (золотой и голубой) в знак уважения к стране, а также элементы национального казахского орнамента.

Сборные выйдут на лед в свитерах желто-золотого (Дивизион Боброва), белого (Дивизион Тарасова), голубого (Дивизион Харламова) и синего (Дивизион Чернышева) цветов.