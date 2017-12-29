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КХЛ показала форму для Матча звезд 2018. Фото

Дивизион Тарасова. Фото photo.khl.ru Дивизион Чернышева. Фото photo.khl.ru Дивизион Боброва. Фото photo.khl.ru Дивизион Харламова. Фото photo.khl.ru
Дивизион Тарасова. Фото photo.khl.ru

КХЛ представила игровые свитера и экипировку для Матча звезд 2018, который пройдет в Астане с 10 по 14 января, информирует пресс-служба лиги.Форма и экипировка выдержаны в единой стилистике.

При ее создании использовались цвета государственного флага Республики Казахстан (золотой и голубой) в знак уважения к стране, а также элементы национального казахского орнамента.

Сборные выйдут на лед в свитерах желто-золотого (Дивизион Боброва), белого (Дивизион Тарасова), голубого (Дивизион Харламова) и синего (Дивизион Чернышева) цветов.

Дополнительная информация

https://www.khl.ru/news/2017/12/29/374190.html

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
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