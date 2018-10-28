КХЛ пока не собирается снимать дисквалификацию с руководства "Адмирала"

КХЛ пока не намерена снимать спортивную корпоративную дисквалификацию с руководителей "Адмирала" из-за долгов клуба. Об этом сообщил президент КХЛ Дмитрий Чернышенко.

В начале октября КХЛ наложила спортивную корпоративную дисквалификацию на генерального директора "Адмирала" Сергея Сошникова и его заместителя по спортивной работе Александра Селиванова за задолженность по зарплате перед командой. В рамках дисквалификации "Адмиралу" запрещен доступ в центральное информационное бюро лиги, в том числе для дозаявок и обменов игроков. Президентом "Адмирала" вновь стал Заирбек Юсупов, который ранее покидал этот пост.

- Дисквалификация была наложена абсолютно справедливо, - цитирует ТАСС Чернышенко. - Как вы знаете, у нас нулевая терпимость к невыполнению клубами обязательств перед своими игроками, мы с этим никогда не будем мириться и будем добиваться выполнения своих обязательств. Мы знаем, что и. о. губернатора Приморского края [Олег Кожемяко] обратил внимание на ситуацию с клубом, который является очень популярным в регионе, и мы уверены, что решение будет найдено. Пока мы не намерены снимать дисквалификацию.

Новый старый руководитель клуба должен разобраться в текущей ситуации, и подписанные документы обязывают выполнить обещания, которые брал на себя клуб при его ликвидации, и мы следим, чтобы это произошло.