08:20 | ХОККЕЙ — КХЛ

КХЛ пока не планирует вводить формат овертаймов "3 на 3"

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КХЛ не планирует вводить формат овертаймов "3 на 3" в среднесрочной перспективе, информирует "Р-Спорт" со ссылкой на пресс-службу лиги.

В мае 2016 года на конгрессе Международной федерации хоккея (ИИХФ) было принято решение, что овертаймы на групповой стадии чемпионатов мира будут играть в формате "3 на 3". В прошлом сезоне в НХЛ овертаймы в регулярном чемпионате игрались в таком формате.

Отмечается, что ввиду отсутствия жестких требований и сроков по изменению формата овертаймов со стороны ИИХФ и ФХР, КХЛ имеет возможность детально проработать целесообразность введения формата овертаймов "3 на 3" совместно с клубами, с учетом размеров ледового поля на аренах клубов КХЛ и необходимости изменения требований спортивного регламента.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/hockey/20160909/1070406727.html

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