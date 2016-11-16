18:20 | ХОККЕЙ — КХЛ

КХЛ подтвердила наличие долгов у "Лады" перед игроками

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КХЛ подтвердила наличие задолженности у "Лады" по заработной плате перед игроками за три месяца. Ранее появилась информация, что "Лада" частично погасит задолженности перед игроками до Нового года и полностью до конца сезона.

– Хоккейный клуб "Лада" имеет задолженность по заработной плате перед игроками за август (частично), сентябрь и октябрь текущего года, – сказали ТАСС в пресс-службе лиги. – По прошлому сезону задолженности по заработной плате у клуба не имеется. Более подробной информацией о премиальных выплатах клуба за прошлый сезон может располагать профсоюз игроков КХЛ, совместно с которым лига ведет работу по урегулированию ситуации.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3789710

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