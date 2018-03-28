КХЛ подтвердила исключение "Лады" и "Югры": в лиге осталось 25 клубов

"Лада" и "Югра" не вошли в состав участников КХЛ на следующий сезон, сообщает пресс-служба лиги в Твиттере. В чемпионате осталось 25 клубов.
"Совет директоров КХЛ утвердил список 25 клубов-участников сезона 2018/2019. В него не вошли "Лада" и "Югра", - говорится в сообщении лиги.
Напомним, "Лада" и "Югра" стали аутсайдерами регулярного чемпионата этого сезона. Кроме того, клубы занимают два последних места в рейтинге потенциала КХЛ.
"Ладу" и "Югру" исключили из КХЛ. Live
Совет директоров КХЛ утвердил список 25 клубов-участников сезона 2018/2019. В него не вошли "Лада" и "Югра".– КХЛ (@khl) 28 марта 2018 г.
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dmitriy_u_o_71, это питерскме козлы , а не московские.
13:19
СЕРХИО76
Нужен СПОРТИВНЫЙ принцип!!!! Как в Советские времена. Худшие вылетают лучшие поднимаются.
13:16
rotkiv04
зато китайцЯ Корошо в хоккей играет уже
13:10
shur
Нужно менять регламент. Последние две выбывают в вышку. А две лучшие вышки входят в КХЛ. И не зависимо Российский клуб или нет.
12:56
dmitriy_u_o_71
на хрена спрашивается упирались Лада-арену строили , что бы через 2 года опять выкинули козлы московские
12:48
акробат
ублюдки
12:23