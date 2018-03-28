КХЛ подтвердила исключение "Лады" и "Югры": в лиге осталось 25 клубов

"Лада" и "Югра" не вошли в состав участников КХЛ на следующий сезон, сообщает пресс-служба лиги в Твиттере. В чемпионате осталось 25 клубов.

"Совет директоров КХЛ утвердил список 25 клубов-участников сезона 2018/2019. В него не вошли "Лада" и "Югра", - говорится в сообщении лиги.

Напомним, "Лада" и "Югра" стали аутсайдерами регулярного чемпионата этого сезона. Кроме того, клубы занимают два последних места в рейтинге потенциала КХЛ.

"Ладу" и "Югру" исключили из КХЛ. Live