12:15 | Хоккей — КХЛ

КХЛ подтвердила исключение "Лады" и "Югры": в лиге осталось 25 клубов

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"Лада" и "Югра" не вошли в состав участников КХЛ на следующий сезон, сообщает пресс-служба лиги в Твиттере. В чемпионате осталось 25 клубов.

"Совет директоров КХЛ утвердил список 25 клубов-участников сезона 2018/2019. В него не вошли "Лада" и "Югра", - говорится в сообщении лиги.

Напомним, "Лада" и "Югра" стали аутсайдерами регулярного чемпионата этого сезона. Кроме того, клубы занимают два последних места в рейтинге потенциала КХЛ.

"Ладу" и "Югру" исключили из КХЛ. Live

 

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (6)
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dmitriy_u_o_71, это питерскме козлы , а не московские.

13:19

СЕРХИО76

Нужен СПОРТИВНЫЙ принцип!!!! Как в Советские времена. Худшие вылетают лучшие поднимаются.

13:16

rotkiv04

зато китайцЯ Корошо в хоккей играет уже

13:10

shur

Нужно менять регламент. Последние две выбывают в вышку. А две лучшие вышки входят в КХЛ. И не зависимо Российский клуб или нет.

12:56

dmitriy_u_o_71

на хрена спрашивается упирались Лада-арену строили , что бы через 2 года опять выкинули козлы московские

12:48

акробат

ублюдки

12:23

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