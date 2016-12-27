КХЛ подписала контракты новичков с тремя арбитрами ВХЛ

Департамент судейства КХЛ подписал контракты новичков с тремя арбитрами из ВХЛ, сообщается на официальном сайте лиги. Главные арбитры Антон Гофман, Иван Зибинин и Сергей Черезов, рекомендованные Управлением судейства ФХР, проведут по две игры Чемпионата КХЛ в декабре 2016-го – январе 2017 года.

– Департамент судейства КХЛ следит за арбитрами из Высшей лиги и регулярно просматривает матчи с их участием, – цитирует сайт ВХЛ главного арбитра КХЛ Алексея Анисимова. – Мы находимся в постоянном контакте с Управлением судейства ФХР, и это позволяет нам наиболее эффективно оценивать кандидатуры тех или иных судей, которые качеством своей работы "стучатся в дверь" КХЛ. Напомню, что перед началом сезона из ВХЛ в КХЛ перешли пять главных и пять линейных арбитров, и мы продолжим давать шанс проявить себя наиболее достойным и перспективным российским судьям.