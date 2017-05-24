КХЛ планирует создание жесткого потолка зарплат. ХОККЕЙ - КХЛ. СПОРТ-ЭКСПРЕСС
17:47 | ХОККЕЙ — КХЛ

КХЛ планирует создание жесткого потолка зарплат

КХЛ. Внедрение принципов финансового fair play. Фото "СЭ"
КХЛ. Внедрение принципов финансового fair play. Фото "СЭ"
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КХЛ утвердила программу снижения потолка зарплат.

К сезону-2020/21 лига планирует снизить его до 600 миллионов рублей за сезон. В предстоящем чемпионате потолок зарплат составит 900 миллионов рублей. В последующих двух сезонах это значение будет уменьшаться на 50 миллионов рублей в год. При этом с сезона-2020/21 планируется введение жесткого потолка в 600 миллионов рублей, говорится в сообщении в Твиттере КХЛ.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Петя

Подрывная деятельность газпрома сказывается на хоккее и футболе! Теперь он запустил грязные руки в баскетбол и волейбол! Ждите международных поражений!

18:54

Джон....Сильвер

Уж Газпром найдет способ, как своему СКА обойти этот потолок! Этот потолок для всех, но не для СКА!

17:52