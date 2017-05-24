КХЛ планирует создание жесткого потолка зарплат

КХЛ утвердила программу снижения потолка зарплат.
К сезону-2020/21 лига планирует снизить его до 600 миллионов рублей за сезон. В предстоящем чемпионате потолок зарплат составит 900 миллионов рублей. В последующих двух сезонах это значение будет уменьшаться на 50 миллионов рублей в год. При этом с сезона-2020/21 планируется введение жесткого потолка в 600 миллионов рублей, говорится в сообщении в Твиттере КХЛ.
Потолок з/п в КХЛ:– КХЛ (@khl) 24 May 2017
2017/2018 – 900 млн руб.
2018/2019 – 850 млн руб.
2019/2020 – 800 млн руб. (жесткий)
С 2020/2021 – 600 млн руб. (жесткий)
Петя
Подрывная деятельность газпрома сказывается на хоккее и футболе! Теперь он запустил грязные руки в баскетбол и волейбол! Ждите международных поражений!
18:54
Джон....Сильвер
Уж Газпром найдет способ, как своему СКА обойти этот потолок! Этот потолок для всех, но не для СКА!
17:52