КХЛ планирует создание жесткого потолка зарплат

КХЛ утвердила программу снижения потолка зарплат.

К сезону-2020/21 лига планирует снизить его до 600 миллионов рублей за сезон. В предстоящем чемпионате потолок зарплат составит 900 миллионов рублей. В последующих двух сезонах это значение будет уменьшаться на 50 миллионов рублей в год. При этом с сезона-2020/21 планируется введение жесткого потолка в 600 миллионов рублей, говорится в сообщении в Твиттере КХЛ.

Потолок з/п в КХЛ:

2017/2018 – 900 млн руб.

2018/2019 – 850 млн руб.

2019/2020 – 800 млн руб. (жесткий)

С 2020/2021 – 600 млн руб. (жесткий) – КХЛ (@khl) 24 May 2017

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