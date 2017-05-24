КХЛ планирует исключит еще 7 клубов в ближайшие три сезона. ХОККЕЙ - КХЛ. СПОРТ-ЭКСПРЕСС
17:55 | ХОККЕЙ — КХЛ

КХЛ планирует исключит еще 7 клубов в ближайшие три сезона

Развитие КХЛ 2017-2023. Фото photo.khl.ru Внедрение принципов финансового fair play. Фото photo.khl.ru
Развитие КХЛ 2017-2023. Фото photo.khl.ru
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КХЛ планирует сократить количество участников чемпионата до 24 команд с сезона-2018/19.

Сегодня из числа участников были выведены новокузнецкий "Металлург" и "Медвешчак". В новом сезоне стартует 27 клубов.

Через год лига рассчитывает исключить из числа участников еще три команды. В соответствии с графиком вступления и выхода клубов КХЛ, в сезоне-2019/20 и 2020/2021 лигу покинут по 2 команды, а на их место придут по 2 иностранных клуба.

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КОММЕНТАРИИ (6)
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совва

ну а если спартак или динамо последние например будут? тоже исключать останется одна ска и иностранцы

19:12

Урфин Джюс

Какое развитие??? В НХЛ новые клубы появляются, а у нас уничтожаются клубы с историей, пусть и не такой великой, но с Историей! Браво сосисочно-колхозному руководству!

18:35

Olimp444

Да...есть же гениальное убогие люди...вот и настал конец хоккея в России...надежда одна что эти твари со временем уйдут...

18:32

achuburov

а можно по 3? но две. ну или по пять, но одну

18:30

Джон....Сильвер

Смерть Отечественного Хоккея настала!

18:19

Thomas_Boy_

Если бы я хотел сделать колхоз максимально убогим, то, право слово, ничего лучше не смог бы придумать. Браво, Чернышенко!

18:13