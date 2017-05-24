КХЛ планирует исключит еще 7 клубов в ближайшие три сезона

КХЛ планирует сократить количество участников чемпионата до 24 команд с сезона-2018/19.

Сегодня из числа участников были выведены новокузнецкий "Металлург" и "Медвешчак". В новом сезоне стартует 27 клубов.

Через год лига рассчитывает исключить из числа участников еще три команды. В соответствии с графиком вступления и выхода клубов КХЛ, в сезоне-2019/20 и 2020/2021 лигу покинут по 2 команды, а на их место придут по 2 иностранных клуба.

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