КХЛ планирует исключит еще 7 клубов в ближайшие три сезона

КХЛ планирует сократить количество участников чемпионата до 24 команд с сезона-2018/19.
Сегодня из числа участников были выведены новокузнецкий "Металлург" и "Медвешчак". В новом сезоне стартует 27 клубов.
Через год лига рассчитывает исключить из числа участников еще три команды. В соответствии с графиком вступления и выхода клубов КХЛ, в сезоне-2019/20 и 2020/2021 лигу покинут по 2 команды, а на их место придут по 2 иностранных клуба.
совва
ну а если спартак или динамо последние например будут? тоже исключать останется одна ска и иностранцы
19:12
Урфин Джюс
Какое развитие??? В НХЛ новые клубы появляются, а у нас уничтожаются клубы с историей, пусть и не такой великой, но с Историей! Браво сосисочно-колхозному руководству!
18:35
Olimp444
Да...есть же гениальное убогие люди...вот и настал конец хоккея в России...надежда одна что эти твари со временем уйдут...
18:32
achuburov
а можно по 3? но две. ну или по пять, но одну
18:30
Джон....Сильвер
Смерть Отечественного Хоккея настала!
18:19
Thomas_Boy_
Если бы я хотел сделать колхоз максимально убогим, то, право слово, ничего лучше не смог бы придумать. Браво, Чернышенко!
18:13