КХЛ перенесла закрытие периода обмена игроков с 25 на 27 декабря

КХЛ на своем официальном сайте сообщила о внесении изменений в правовой регламент турнира. Согласно новому регламенту соревнований, который рассчитан до конца сезона-2020/21, период обмена игроков будет закрываться 27 декабря.

- Обмен может быть произведен только до 23 ч. 59 м. 59 с. (по московскому времени) 27 декабря текущего сезона, - говорится в новом регламенте. - Заключение договоров обмена после этого срока с отложенным обязательством о переходе игрока после окончания сезона не допускается.

Ранее в КХЛ период обмена игроков заканчивался на 2 дня раньше, 25 декабря.