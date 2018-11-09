КХЛ перенесла три февральских матча регулярного чемпионата

КХЛ перенесла три матча регулярного чемпионата в связи с обращением московского "Динамо" (Москва). Решение принято по согласованию команд, участвующих в матчах.

- В связи с обращением "Динамо" (Москва) об изменении сроков проведения матчей чемпионата КХЛ из-за загруженности арены "ВТБ-Арена парк", а также по согласованию участвующих в матчах команд, Лига приняла решение о переносе сроков проведения следующих матчей:

– №732 "Северсталь" – "Трактор" с 15 на 16 февраля 2019 года;

– №742 "Динамо" (Москва) – "Трактор" с 17 на 18 февраля 2019 года;

– №753 "Торпедо" – "Трактор" с 19 на 20 февраля 2019 года.

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