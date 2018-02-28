КХЛ перенесла матчи ЦСКА в первом раунде Кубка Гагарина на один день

КХЛ сдвинула матчи с участием ЦСКА в первом раунде Кубка Гагарина на один день вперед, информирует пресс-служба армейцев. Перенос игр сделан в рамках подготовки к проведению второго этапа чемпионата КХЛ. Матчи будут перенесены на следующие даты: 4, 5, 7, 8, 10, 12 и 14 марта.
Дорогие друзья!– ХК ЦСКА Москва (@hccska) 28 февраля 2018 г.
Сообщаем вам, что в рамках подготовки к проведению Второго этапа Чемпионата КХЛ Лига приняла решение о переносе матчей первого раунда плей-офф Кубка Гагарина с участием ПХК ЦСКА.
Матчи будут перенесены на следующие даты: 4, 5, 7, 8, 10, 12 и 14 марта. pic.twitter.com/Bdrl11XGKI
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Эд_19
Очередное подтверждение балабольства Шевченко )) Спорт-Экспресс, неужели вам не стрёмно держать в штате такого прохиндея? Репутация же газеты горит.
16:02