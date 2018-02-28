14:59 | Хоккей — КХЛ

КХЛ перенесла матчи ЦСКА в первом раунде Кубка Гагарина на один день

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КХЛ сдвинула матчи с участием ЦСКА в первом раунде Кубка Гагарина на один день вперед, информирует пресс-служба армейцев. Перенос игр сделан в рамках подготовки к проведению второго этапа чемпионата КХЛ. Матчи будут перенесены на следующие даты: 4, 5, 7, 8, 10, 12 и 14 марта.

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
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Эд_19

Очередное подтверждение балабольства Шевченко )) Спорт-Экспресс, неужели вам не стрёмно держать в штате такого прохиндея? Репутация же газеты горит.

16:02

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