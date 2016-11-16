КХЛ отправила в судейский комитет ИИХФ видео с голом в матче "Витязь" - "Динамо"

КХЛ отправила в судейский комитет Международной федерации хоккея (ИИХФ) видео эпизода со взятием ворот в матче регулярного чемпионата между "Витязем" и московским "Динамо". Об этом сообщил главный арбитр КХЛ, советник председателя совета директоров лиги по судейству Алексей Анисимов.

На 48-й минуте игры в Подольске при счете 3:3 форвард "Витязя" Алексей Копейкин забросил шайбу в ворота "Динамо". Один из двух главных арбитров матча Сергей Кулаков гол засчитал, однако потом затребовал решения системы "видеогол", отсматривающей спорные эпизоды при взятии ворот. В итоге шайба была не засчитана, поскольку было усмотрено нарушение правил Копейкиным.

- В ИИХФ мы еще вчера послали этот момент, это нормальная практика. У нас правила игры в хоккей составлены на основании правил ИИХФ, поэтому иногда мы общаемся с международной федерацией по таким моментам, - цитирует ТАСС Анисимова. - Я также это делаю с другими лигами, они там также спрашивают про спорные моменты.

Отменял шайбу не судья в поле, а "видеогол". Скоро мы выставим на сайте КХЛ разъяснение, согласно какому правилу и какому пункту было принято решение.