КХЛ отменила штраф защитника минского "Динамо"

Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ в связи с обращением комиссии по экспертной оценке судейства рассмотрел эпизоды матча регулярного чемпионата между минским "Динамо" и "Трактором" (3:0), информирует официальный сайт лиги.

Время – 59.22. На основании представленных материалов принято решение отменить наложенное на защитника минского "Динамо" Дмитрия Коробова наказание по правилу 539 б,в (Подножка) "Руководства по судейству сезона-2017/18" –– большой штраф плюс автоматически дисциплинарный до конца игры штраф (5 мин. + 20 мин.).