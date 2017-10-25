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КХЛ отменила штраф защитника "Лады" за неправильную атаку соперника


Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ принял решение отменить штраф защитника "Лады" Алексея Кириллова, полученный игроком в матче регулярного чемпионата лиги с "Салаватом Юлаевым", сообщает официальный сайт турнира. Изначально игрок обороны тольяттинцев был наказан за неправильную атаку соперника.

Напомним, встреча состоялась 24 октября и завершилась победой уфимцев со счетом 4:1. В конце матча Кириллов нанес удар в область головы нападающему соперника Артему Федорову, за что был удален до конца матча.

"На основании представленных материалов принято решение отменить наложенное на Кириллова наказание за атаку соперника в голову или шею – большой штраф плюс автоматически дисциплинарный до конца игры штраф", - говорится в сообщении СДК КХЛ.

Следующий матч "Лада" проведет на своем льду 27 октября. Соперником тольяттинцев станет "Югра".

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Дополнительная информация

http://www.khl.ru/news/2017/10/25/365130.html

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