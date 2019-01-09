17:59 | Хоккей — КХЛ

КХЛ отменила наказание защитника "Йокерита" Лауридсена

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Континентальная хоккейная лига не стала накладывать дисквалификацию на датского защитника "Йокерита" Оливера Лауридсена и отменила его наказание в матче с московским "Динамо" (2:3).

Игрок получил 2+10 за атаку в область головы и шеи против защитника "Динамо" Юусо Хиетанена

"На основании представленных материалов принято решение отменить наказание, наложенное на защитника "Йокерита" Оливера Лауридсена по п.1.3.1. статьи 27 Дисциплинарного Регламента КХЛ", - сообщает официальный сайт КХЛ. 

Дополнительная информация

https://www.khl.ru/news/2019/01/09/426302.html

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