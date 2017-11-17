КХЛ отменила наказание Сидлярова

КХЛ отменила наказание нападающего московского "Динамо" Дмитрия Сидлярова за удар в голову в матче регулярного чемпионата против "Адмирала" (5:4), информирует официальный сайт лиги. Напомним, владивостокский клуб реализовал удаление Сидлярова, но проиграл.

"На основании представленных материалов принято решение отменить наложенное на нападающего наказание по правилу 540 а (Атака в голову или шею) "Руководства по судейству сезона-2017/18" – малый штраф плюс дисциплинарный штраф (2 мин. + 10 мин.) – п. 1.3.1. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ", – говорится в сообщении.