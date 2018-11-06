КХЛ отменила дисквалификацию нападающего "Салавата Юлаева" Гиматова

Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ отменил одноматчевую дисквалификацию форварда "Салавата Юлаева" Эдуарда Гиматова, которая была наложена на него после игры с "Нефтехимиком" (3:2), информирует официальный сайт лиги. 24-летний хоккеист получил штраф (5+20 минут) на 56-й минуте встречи за "атаку соперника в область головы и шеи", а также за участие в драке.

Кроме того, спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ оставил без изменений наказания, наложенные на защитников "Нефтехимика" Николая Тимашова и Глеба Семенова, которые тоже получили удаления до конца матча в этой игре. Оба игрока пропустят ближайший матч, а также заплатят денежный штраф.

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