КХЛ оставила в силе дисквалификацию Рыспаева

Глава профсоюза игроков Андрей Коваленко сообщил, что дисциплинарный комитет КХЛ оставил в силе запрет на участие в матчах лиги казахстанского защитника Дамира Рыспаева.

​КХЛ в августе прошлого года наложила на Рыспаева дисквалификацию после товарищеского матча "Барыса" с "Куньлунем" после того, как Рыспаев в начале встречи начал драку с тремя игроками китайской команды поочередно, а также атаковал скамейку запасных "Куньлуня".

Тренер пекинского клуба Владимир Юрзинов-младший, возглавлявший команду на тот момент, отказался продолжать матч и увел своих игроков со льда. 20 сентября было объявлено, что дисциплинарный комитет Федерации хоккея России (ФХР) и КХЛ разрешили Рыспаеву принимать участие в соревнованиях, организуемых ФХР.

Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко по итогам заседания совета директоров сообщил, что хоккеист сможет вернуться в лигу, если в течение месяца выступлений в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ) не совершит проступков.

– КХЛ оставила свое решение без изменений – он имеет право играть в ВХЛ, доступ в КХЛ пока не открыт, – цитирует ТАСС Коваленко. – Посмотрели его статистку по количеству матчей и проведенному времени на площадке – этого оказалось недостаточным. В связи с этим КХЛ оставляет право Рыспаеву на повторное обращение в дисциплинарный комитет организации. Если он весь ноябрь и первую половину декабря будет постоянно участвовать в играх своего клуба и иметь достаточное игровое время, то мы еще раз до подадим апелляцию ближе к концу декабря – до закрытия периода обмена игроков.