КХЛ оштрафовала вратаря "Салавата" и форварда "Сочи"

Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ в связи с обращением Комиссии по экспертной оценке судейства рассмотрел очередные эпизоды матчей регулярного чемпионата, информирует официальный сайт лиги.

1. "Адмирал" – "Салават Юлаев" (21 октября 2016). Время – 65.00

- На основании представленных материалов принято решение наложить на вратаря "Салавата Юлаева" Никласа Сведберга (№1) наказание по Правилу 539 б (Подножка) "Правил игры в хоккей сезона 2016/2017" – Большой штраф плюс автоматически Дисциплинарный до конца игры штраф (5 мин. + 20 мин.) – и согласно п.1.10. Статьи 26 Дисциплинарного Регламента КХЛ подвергнуть его денежному штрафу.

2. "Динамо" Минск – "Сочи" (23 октября 2016). Время – 20.04

- На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наложенное на нападающего "Сочи" Павла Падакина (№12) наказание по Правилу 540 б (Атака в голову или шею) "Правил игры в хоккей сезона 2016/2017" – Большой штраф плюс автоматически Дисциплинарный до конца игры штраф (5 мин. + 20 мин.) – и согласно п.1.3.2. Статьи 26 Дисциплинарного Регламента КХЛ подвергнуть его денежному штрафу.