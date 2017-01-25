КХЛ оштрафовала "Спартак" за поведение фанатов во встрече с ЦСКА

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) оштрафовала "Спартак" за скандирование болельщиками нецензурных выражений в домашнем матче чемпионата КХЛ с ЦСКА.

- Во время проведения матча "Спартак" - ЦСКА, состоявшегося 23 января 2017 года, было зафиксировано нарушение правил поведения в спортсооружении. Со стороны фанатов "Спартака", находившихся на фанатском секторе, в течение матча неоднократно допускались скандирования оскорбительного характера, содержавшие нецензурные выражения, - приводит ТАСС сообщение пресс-службы. - В связи с этим на "Спартак" налагается штраф согласно пп. 49.4.1 п. 49 ст. 31 дисциплинарного регламента КХЛ.