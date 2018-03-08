КХЛ оштрафовала Огурцова и Никитина

Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ в связи с обращением "Трактора" принял решение пересмотреть эпизоды третьего матча серии плей-офф против "Нефтехимика". Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу челябинцев.

Лига пересмотрела наказание защитника "Нефтехимика" Дмитрия Огурцова и заменило 2+10 минут на 5+20, а также подвергло хоккеиста денежному штрафу.

Защитник "Трактора" Никита Никитин получил аналогичное наказание и был тракже подвергнут денежному штрафу. Оба игрока наказаны за атаку соперника в голову или шею.​

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