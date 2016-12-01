18:30 | ХОККЕЙ — КХЛ

КХЛ окажет поддержку Рафаэлю Кадырову

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КХЛ окажет поддержку известному российскому арбитру Рафаэлю Кадырову, сообщает официальный сайт лиги. У арбитра диагностировано тяжелое заболевание – астроцитома третьей степени.

Рафаэль Кадыров работал на матчах КХЛ с момента ее создания. 8 сентября 2016 года он стал вторым в истории отечественного хоккея судьей, который достиг рубежа в 700 проведенных матчей в чемпионатах России в качестве главного арбитра. За его плечами также весомый международный опыт – он обслуживал игры двух взрослых, одного молодежного и шести юниорских чемпионатов мира.

Дополнительная информация

http://www.khl.ru/news/2016/12/01/330334.html

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