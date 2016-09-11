КХЛ обязала Брюле к выплате денежного штрафа за колющий удар

Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ в связи с обращением Комиссии по экспертной оценке судейства матчей рассмотрел эпизод, который возник во встрече между "Сибирью" и "Медвешчаком" (3:0).

По его итогам нападающий загребской команды Жильбер Брюле наказан денежным штрафом за колющий удар, а также оставлено без изменений наказание, которому он подвергся во время игры, - 5+20 штрафных минут.

Текст сообщения, опубликованного на официальном сайте лиги:

"Сибирь" (Новосибирская область) - "Медвешчак" (Загреб), состоявшегося 9 сентября 2016 года. Время - 59.42. На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наложенное на нападающего ХК "Медвешчак" Жильбера Брюле наказание по Правилу 538 г (Колющий удар) "Правил игры в хоккей сезона 2016/2017", также согласно п.1.6.2. Статьи 26 Дисциплинарного Регламента КХЛ подвергнуть его денежному штрафу.