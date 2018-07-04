КХЛ объявила даты первых домашних матчей клубов

КХЛ в официальном Твиттере объявила даты первых домашних матчей клубов в сезоне-2018/19. Действующий обладатель Кубка Гагарина "Ак Барс" примет 1 сентября СКА. Это будет первая игра нового сезона. 2 сентября "Локомотив" дома сыграет с "Авангардом", "Металлург" - со "Слованом", "Северсталь" - с "Сибирью", "Трактор" - с ЦСКА, московское "Динамо" - с "Салаватом Юлаевым".
Позже всех дома сыграет "Адмирал" - 17 сентября ему предстоит игра с ЦСКА.
Отмечайте даты в календаре – хоккей вернется в ваш город в сентябре! pic.twitter.com/sAEel4wo35– КХЛ (@khl) 4 июля 2018 г.
- Салават Юлаев
- Ак Барс
- Локомотив Яр
- Металлург Мг (хоккей)
- Трактор
- Авангард Омск
- СКА СПб
- ЦСКА (футбол)
- Сибирь (Хоккей)
- Динамо Москва (хоккей)
- Северсталь (Хоккей)
- Слован Бр (хоккей)
- Адмирал
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