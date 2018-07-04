КХЛ объявила даты первых домашних матчей клубов

КХЛ в официальном Твиттере объявила даты первых домашних матчей клубов в сезоне-2018/19. Действующий обладатель Кубка Гагарина "Ак Барс" примет 1 сентября СКА. Это будет первая игра нового сезона. 2 сентября "Локомотив" дома сыграет с "Авангардом", "Металлург" - со "Слованом", "Северсталь" - с "Сибирью", "Трактор" - с ЦСКА, московское "Динамо" - с "Салаватом Юлаевым".

Позже всех дома сыграет "Адмирал" - 17 сентября ему предстоит игра с ЦСКА.