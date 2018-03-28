КХЛ объяснила, почему исключила "Ладу" и "Югру"

КХЛ объяснила решение об исключении "Лады" и "Югры" из состава участников следующего чемпионата. Ранее стало известно, что со следующего сезона в лиге будут играть 25 клубов.

"С целью комплексного анализа потенциала участников чемпионата КХЛ проводится оценка клубов - впервые она была проведена по итогам сезона 2016/2017. Оценка проводится по 8 параметрам, которые ранжированы по важности, где самыми важными являются спортивные результаты.

Текущий рейтинг замыкают три клуба: "Северсталь", "Лада" и "Югра". При этом "Северсталь" показала серьезный прогресс в спортивном плане, заняв 8-е место в Западной Конференции, и впервые за 5 лет вышла в плей-офф. Увеличилась заполняемость арены в Череповце и телевизионный спрос, при этом клуб не использует государственные источники финансирования и своевременно выплачивает зарплату игрокам.

"Югра" и "Лада" замыкают рейтинг, что обусловлено низкими спортивными результатами, высокой долей государственного бюджетного финансирования – 70% ("Лада") и 82% ("Югра"). Кроме этого оба клуба пользовались небольшим спросом у ТВ-аудитории. По параметру ТВ-спроса "Лада" заняла 25-е место, а "Югра" - 27-е. У клубов также наблюдается самый низкий уровень расходов на оплату труда хоккеистов, что снижает их конкурентоспособность на рынке игроков", - говорится в заявлении КХЛ.