КХЛ оборудовала хоккейными тренажерами и инвентарем общеобразовательную школу

Континентальная хоккейная лига совместно с Федерацией хоккея России открыла "Хоккейный уголок" в общеобразовательной школе подмосковного Зареченска, сообщает пресс-служба КХЛ.

Набор для оборудования "Хоккейного уголка" включает в себя инвентарь для игры в зальный хоккей на уроках физической культуры, а также интерактивные тренажеры и набор для специальной хоккейной зоны с пластиковым льдом, воротами и манекеном вратаря, антивандальным каркасом.

В церемонии открытия приняли участие заместитель директора Департамента спорта высших достижений Министерства спорта РФ Анжела Тимошина, референт Департамента государственной политики в сфере общего образования Министерства образования и науки РФ Марина Репина, начальник Департамента разработки и внедрения национальной программы подготовки хоккеистов Федерации хоккея России Павел Шеруимов, вице-президент КХЛ по развитию молодежного хоккея Алексей Морозов.



В соответствии с реализацией "Программы по обеспечению общеобразовательных организаций стандартизированным набором хоккейного инвентаря и оборудования для игры в хоккей на 2018-2020 годы" Правительства РФ подобные "Хоккейные уголки" будут открыты в российских школах в течение 2019-2020 гг.



Участие в данной программе подтвердили 62 региона, в которых суммарно располагается 3167 общеобразовательных учреждений.



ФХР совместно с КХЛ подготовили Методические рекомендации по использованию "хоккейного уголка". Они определяют примерный перечень спортивного инвентаря и оборудования, а также набор упражнений с его использованием в общеобразовательных организациях.