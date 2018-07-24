КХЛ: "Никаких обращений от "Авангарда" по арене не поступало"

Начальник Департамента проведения соревнований КХЛ Сергей Козлов рассказал "СЭ" о том, что омский "Авангард" не обращался в лигу по поводу проблем с "Ареной Омск". По информации "СЭ", у домашней арены омичей трещины в фундаменте.

– Как лига собирается действовать в отношении "Авангарда"? – вопрос Козлову.

– Пока никаких обращений от "Авангарда" и никакой официальной информации в лиге нет, – сказал функционер. Из-за срочных ремонтных работ на "Арене Омск" "Авангард" может начать новый сезон в КХЛ на другом стадионе. Первый домашний матч омичи проведут 10 сентября, когда примут нижнекамский "Нефтехимик". (Игорь НОВИКОВ)